Рената Литвинова поделилась секретом стройности

Москва, 19 октября. Популярная актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась в Instagram секретом своей стройности. Звезда опубликовала видео завтрака.

Литвинова вместе с персональным тренером провела активные выходные: занималась спортом и устраивала активные прогулки. Чтобы похудеть, знаменитость ограничивает себя в питании. Публике она показала свой скромный завтрак. На фарфоровой тарелке лежали два биточка из цуккини.

«Две штучки всего! Там куча травы и совсем немного яйца! Мое несчастное питание до вечера!» — сказала 53-летняя режиссер.

По ее словам, подобный подход к питанию практикует ее тренер. После завтрака знаменитость идет на прогулку с утяжелителями по 2,5 кг на каждой ноге и по 1,5 кг на каждой руке. Литвиновой нужно пройти как минимум 10 тысяч шагов.

«Всего на всего и ты относительно худая», — написала знаменитая актриса.

Обеспокоенные стремлением звезды к похудению поклонники призвали Литвинову отказаться от своего желания скинуть лишние килограммы. По их мнению, актриса и так выглядит стройной, а эксперименты с похудением могут только навредить ее здоровью.