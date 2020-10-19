В Москве школьники младших классов возвращаются к очной учебе

Москва, 19 октября. Московские младшеклассники после двухнедельных каникул возвращаются с понедельника к очной учебе, сообщил Первый канал.

Ученикам первых-четвертых классов также разблокируют льготный проезд.

Школьники 6-11 классов будут учиться в дистанционном формате до 1 ноября. Такое решение столичные власти приняли, чтобы сократить нагрузку на общеобразовательные учреждения в период пандемии коронавируса.

Также возобновляются очные занятия в московских колледжах.

Коронавирус нового типа охватил практически весь мир. В России число заболевших составило 1,3 млн человек. Из них миллион пациентов выздоровели, 24 тысячи человек скончались, пишет Deita.ru.