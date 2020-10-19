Доктор Мясников призвал не нагнетать панику из-за второй волны COVID-19

Москва, 19 октября. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал СМИ не нагнетать панику в связи со второй волной COVID-19. Мнением специалист поделился в своем Telegram-канале.

Мясников напомнил, что депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал запретить россиянам выезжать за границу, так как «вторую» волну COVID-19 якобы «привезли» именно туристы. Такую позицию врач считает неправильной, так как «никто ничего не привозил».

Специалист отметил, что COVID-19 никуда не уезжал и после ожидаемого спада начался ожидаемый подъем.

«Потом будет опять спад, а потом опять подъем. По синусоиде. Вероятно каждые несколько месяцев. С прогнозируемым снижением количества тяжелых случаев на фоне роста бессимптомных», — написал врач.

По словам Мясников, коронавирус пришел навсегда и занял свое место среди тысяч вирусов и бактерий с которыми человек уже сосуществует.

Доктор напомнил, что антитела демонстрируют 20% населения, и это значит, что 20 млн человек уже встретились с вирусом. Он отметил, что такие цифры делают бессмысленной ежедневную публикацию числа положительных тестов. По мнению Мясникова, динамику отражают только тяжелые случаи и смертность.

«А раз так — призываю СМИ снизить градус нагнетания про распространение КОВИД. Дикторы прямо с радостным энтузиазмом вещают про «неиссякающий поток больных», про «переполненные больница» и неизбежность жестких мер. Об одном и том же можно рассказывать по- разному. Сегодня для меня это значит как разжигание паники или умышленное запугивание», — заключил Мясников.

Ранее RT сообщило, что на всех станциях метро Москвы будут проверять наличие масок и перчаток у пассажиров.