Автоэксперт рассказал, как россиян обманывают при покупке подержанных машин

Москва, 19 октября. Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с изданием Ura.ru перечислил способы «развода» при покупке подержанного автомобиля.

Он назвал главную ошибку покупателей при выборе машины — автомобиль с ржавым или битым кузовом. По его словам, проблемы с кузовом могут стать причиной дорогостоящего ремонта транспорта или потери ездовых качеств авто. Субботин указал, что осматривать кузов машины на глаз не стоит, следует отвезти его на стенд.

«Это дополнительная услуга. Отдашь тысячи две. И это серьезная потеря времени», — указал специалист.

Также необходимо обратить внимание на состояние агрегатов машины: мотора, коробки передач, подвески.

Субботин также отметил, что обманывают в дилерских центрах. Прежде всего, по его словам, обманывают в цене.

«Вот заключил договор, а там сказано (мелким шрифтом), что ты можешь вернуть автомобиль, уплатив дополнительные деньги. Будешь возвращать — будешь доплачивать деньги. И ты не можешь эту машину вернуть, а она у тебя вся разваливается», — сказал Субботин.

Кроме того, по словам специалиста, дилеры зачастую скручивают пробег. Субботин также призвал россиян не связываться с перекупщиками, поскольку они скрывают дефекты и продают авто.

Автоэксперт призвал отказаться от покупки подержанных авто. Однако если хочется приобрести такую машину, то следует покупать транспорт с вариатором, роботизированной коробкой передач, а также автомобиль с непосредственным впрыском топлива, отметил «Мир 24».