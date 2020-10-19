Экстрасенс предсказала печальный финал брака Логинова с четвертой женой

Москва, 19 октября. Новая жена звезды «Счастливы вместе» Виктора Логинова Мария Гуськова беременна, заявила Пятому каналу экстрасенс Арина Ласка. По ее мнению, союз Марии и Виктора продлится недолго.

«Скорее всего, их брак по «залету», и она беременна на раннем сроке. Для Виктора отношения с женщинами — это игра. Мы в очередной раз видим спектакль, который направлен на получение вдохновения, энергии, которая будет их поддерживать, но недолго», — сказала ясновидящая.

По ее словам, у супружеского союза будет печальный финал — актер проживет со своей четвертой женой не более трех лет.

Ласка убеждена, что Логинов не из тех мужчин, кто задерживается с одной женщиной. Актеру нравится начальный период отношений, полный романтики и приключений. Когда этот этап проходит, знаменитость задумывается о поиске новой спутницы. Логинову, как считает Ласка, свойственна пылкость и тяга к иллюзиям. Оттого все его отношения недолговечны, в том числе и новые.

«Они (Виктор и Мария. — Прим. ФАН) будто вошли в вагончик. Проедут по местности, минуют несколько тоннелей, когда будет темно, позже сойдут на станции и разойдутся по своим сторонам. У обоих партнеров будут еще отношения», — считает Ласка.

Ранее стало известно о свадьбе Виктора Логинова и Марии Гуськовой, которая моложе артиста на 24 года. Актеры зарегистрировали свои отношения в Петербурге, указала «Газета Кемерова». Для Логинова это четвертый брак.