Асмус поделилась секретом похудения

Москва, 19 октября. Актриса Кристина Асмус рассказала о своем похудении, но посоветовала поклонникам не следовать ее примеру. Секретом звезда поделилась в ответ на вопросы подписчиков в соцсети Instagram.

Один из фанатов спросил артистку «как есть и худеть?». В ответ Асмус поделилась собственным опытом борьбы за стройность. Артистка призналась, что постоянно изнуряет себя диетами и знает только «как не есть и худеть».

«Мне лень кушать подорожник и бегать по утрам. Мне проще заклеить рот. Но вам не советую. Очень серьезные последствия», — уточнила актриса.

Ранее Асмус рассказала, как чувствует себя после заражения коронавирусной инфекцией. Артистка отметила, что страдает от сильной слабости, температуры, кашля и отсутствия аппетита, у нее «тело ломит, и голова часто болит».

Кроме того, Асмус сообщила что не слышит запахов и не чувствует вкуса. Интерес к еде у нее также отсутствует. Асмус отметила, что для нее такое состояние нетипично, так как даже при отравлениях она не страдала от отсутствия аппетита.