Асмус поделилась секретом похудения

Москва, 19 октября. Актриса Кристина Асмус рассказала о своем похудении, но посоветовала поклонникам не следовать ее примеру. Секретом звезда поделилась в ответ на вопросы подписчиков в соцсети Instagram.
Один из фанатов спросил артистку «как есть и худеть?». В ответ Асмус поделилась собственным опытом борьбы за стройность. Артистка призналась, что постоянно изнуряет себя диетами и знает только «как не есть и худеть».
«Мне лень кушать подорожник и бегать по утрам. Мне проще заклеить рот. Но вам не советую. Очень серьезные последствия», — уточнила актриса.
Ранее Асмус рассказала, как чувствует себя после заражения коронавирусной инфекцией. Артистка отметила, что страдает от сильной слабости, температуры, кашля и отсутствия аппетита, у нее «тело ломит, и голова часто болит».
Кроме того, Асмус сообщила что не слышит запахов и не чувствует вкуса. Интерес к еде у нее также отсутствует. Асмус отметила, что для нее такое состояние нетипично, так как даже при отравлениях она не страдала от отсутствия аппетита.
«И неважно что есть, все такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю. Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит», — заключила актриса.