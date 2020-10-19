Американцы возмущены слабой реакцией СМИ на компромат на Байдена

Вашингтон, 19 октября. Американские интернет-пользователи возмущены слабой реакцией западных СМИ на сообщения о том, что из принадлежащего сыну Джо Байдена Хантеру ноутбука изъяли компрометирующие данные. Комментарии американцев размещены на сайте Fox News.

Профессор права и юрист-криминалист Джонатан Терли написал для Fox News статью о том, что после публикации компромата на кандидата в президенты и его сына не последовало типичного для штаба демократов ответа публике, в котором бы отрицалась достоверность улик.

Под статьей пользователи оставили свои комментарии на этот счет. Многие граждане Соединенных Штатов были возмущены, что у либеральной прессы отсутствует реакция на сведения о компромате.

«Вы когда-нибудь замечали, что СМИ пускают слюни и без остановки публикуют материалы против Трампа, взятые из анонимных источников, но, если статья касается Байдена и в ней звучат имена конкретных источников, на них просто не обращают внимание или активно пытаются их прикрыть?» — пишет Concerning4US.

«С этим довольно трудно смириться, но единственный вывод из всей этой ситуации — что мы, простые граждане, придурки. Мы подчиняемся нашей собственной доморощенной аристократии, продажным политиканам, вроде Байдена, которые доят нас ради личной выгоды», — указал ANGPilot.

Газета New York Post опубликовала электронное письмо Хантеру Байдену от сотрудника украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который поблагодарил того за встречу с отцом. В другом письме Пожарский обратился к Байдену-младшему с просьбой помочь компании за счет Джо Байдена. Эти письма противоречат словам кандидата в президенты, что он не имел никакого отношения к работе сына в украинской компании.

Хантер работал топ-менеджером в компании Burisma. Сторонники американского лидера Дональда Трампа подозревают его в том, что тот использовал влияние отца для лоббистской работы. Также они считают, что Джо Байден оказывал давление на украинскую власть, чтобы уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам политик все отрицает.