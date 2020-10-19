Американский телеканал показал немецкую охрану Навального

Москва, 19 октября. В эфире воскресной программы 60 Minutes показали многочисленную немецкую охрану блогера Алексея Навального. Передача вышла на телеканале CBS.

Канал показал, как за руку с женой Юлией Навальный прогуливается в Берлине у Бранденбургских ворот. Его сопровождают трое мужчин в гражданской одежде и корреспондент Лесли Стол. В нарезке также видно, как не менее девяти человек в полицейской форме следуют колонной. На кадрах видно, что Навальный и его супруга не носят маски, тогда как Стол надела ее.

В закадровом тексте корреспондент поясняет, что власти ФРГ охраняют Навального «из опасения нового отравления».

«Целые массы полиции окружают его, куда бы он ни пошел», — отметила Стол незадолго до эфира в интервью собственному каналу.

В конце августа Навальный потерял сознание и с подозрением на отравление был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1 Омска. В дальнейшем диагноз не подтвердился. По настоянию родственников оппозиционера экстренно перевезли в Германию в клинику «Шарите».

После транспортировки Навального в Германию специалисты лаборатории бундесвера сообщили, что блогера якобы отравили веществом группы «Новичок».

Позже ЕС ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия примет ответные меры, сообщает RT. По словам дипломата, скорее всего, это будут персональные ограничения.