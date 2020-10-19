Леонков объяснил, почему новые авианосцы Японии не станут угрозой для Курил

Москва, 19 октября. Военный эксперт Алексей Леонков оценил усиление флота Японии и появление на вооружении страны восходящего солнца авианосцев. По мнению эксперта, японские боевые машины не способны угрожать Курильской гряде, сообщает Mk.ru.

Если флот Японии объединить с седьмым флотом Соединенных Штатов, то, по мнению эксперта, в результате получиться соединение «умопомрачительной мощи». За один залп все корабли смогут запустить порядка 400 ракет «Томагавк», однако это не значит, что российским военным нужно опасаться потенциального противника.

Леонков напомнил, что на российском побережье базируются дивизионы ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», поэтому приблизиться к российским островам японские и американские корабли вряд ли рискнут.

Ракеты «Оникс» способны уничтожить тяжелые корабли противника за 12 минут, еще до того, как они займут позиции для обстрела. Что же касается авианосцев Izumo и Kaga, то они пойдут ко дну еще до того момента, как F-35B поднимутся с палубы. Причем радиус действия российских установок также впечатляет, цель может быть поражена на расстоянии в несколько сотен километров.

«Вероятнее всего, японское усиление на море нацелено на противодействие китайским кораблям и авиации в Южно-Китайском море», – объяснил эксперт.

Кроме того, целью для японских кораблей может быть Северная Корея. Дело в том, что руководство этой страны также постоянно работает над усилением собственной обороноспособности. Как сообщалось ранее, недавно КНДР​​​ показала новую баллистическую ракету.