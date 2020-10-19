Бывший посол Украины в Минске предложил «вернуть» Крым через Белоруссию

Москва, 19 октября. Бывший посол Украины в Минске и экс-представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что «вернуть» можно через Белоруссию. Мыслями дипломат поделился в эфире телеканала «Прямой».

«Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше», — отметил Бессмертный .

Дипломат «настаивает» на том, что «возвращать» Крым и победить в конфликте в Донбассе можно в Белоруссии. По мнению Бессмертного, для этого нужно иметь «амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне».

По итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не признает и никогда не будет признавать Крым российским.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что заявления Эрдогана показали его ненадежность как партнера России.

В 2014 году Крым воссоединился с Россией в результате референдума. Более 95% населения полуострова высказалось за то, чтобы территория снова вошла в состав РФ. Несмотря на решение подавляющего большинства, украинские власти не признали итоги демократической процедуры. Однако Владимир Путин твердо заявил, что вопрос относительно территориальной принадлежности Крыма решен окончательно.