Россияне рассказали о странных осложнениях после COVID-19

Москва, 19 октября. Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о странных осложнениях, проявившихся после перенесенной инфекции. На размещенные в соцсетях истории пациентов обратил внимание портал 66.ru.

В частности переболевшие COVID-19 жаловались на проблемы с желудком и обонянием, повышенный уровень сахара в крови и выпадение волос. Многие сообщают, что после выздоровления у них ухудшилась память, появились головокружения, повышенная тревожность и панические атаки.

«Просто всю внутри колотит. <...> Я не понимаю, что это. Потом проходит. Потом снова. Никогда такого не было. Очень страшно», — отметила одна из переболевших COVID-19.

Другая пожаловалась на онемения конечностей. Симптом сохраняется даже через полгода после выздоровления.

«Наконец дошла до невролога. Рассказала про оставшиеся симптомы: покалывание в руках и ногах, онемение рук, тяжесть и боли в голове», — отметила она.

Другой пользователь сообщил о симптомах, схожих с сахарным диабетом. Мужчина пожаловался на частое мочеиспускание, сильную сухость во рту, головокружение и слабость до и после приема пищи.

Ранее RT сообщило, что в Москве за последние сутки скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших достигло в столице 6009.