Пушков рассказал о ключевой ошибке Зеленского

Москва, 19 октября. Российский сенатор Алексей Пушков назвал ключевую ошибку президента Украины Владимира Зеленского, который рассчитывает на стратегическое партнерство с Турцией. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

В ходе рабочего визита Зеленского в Турцию Киев и Анкара заключили рамочное военное соглашение, а также подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.

Пушков критически оценил отношения двух стран. По мнению сенатора, президент Украины ошибается, если считает, что в лице главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана имеет устойчивого стратегического партнера, на которого сможет опираться в своих маневрах.

«Для Эрдогана Украина — лишь еще одна карта в его региональном покере и сложной системе отношений с Европой, США и Россией», — отметил он.

Сенатор считает, что Эрдоган будет «включать» партнерство и забывать о нем, когда ему это выгодно. Также президент Турции не будет помогать Киеву «возвращать Крым». Он реалист в политике, потому «дальше деклараций дело не пойдет».

«Завербовать» Эрдогана Зеленскому также не удастся, подчеркивает Пушков.

«Во-первых, слишком велико различие в уровнях и авторитете: Эрдоган входит в высшую европейскую лигу, а Зеленскому до нее далеко. Но главное — Эрдоган не вербуется. Он уже показал, что играет в свою игру одновременно на нескольких шахматных досках, не боится обострений с великими державами и всегда имеет в запасе козыри, которые выкладывает в нужный момент на стол. Зеленскому не чета. Вербовка не состоится», — заключил сенатор.

Ранее RT сообщило, что Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность участвовать в проекте «Крымская платформа», который своей задачей ставит вхождение Крыма в состав Украины.