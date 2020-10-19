В Москве могут ввести регистрацию для посетителей магазинов и салонов

Москва, 19 октября. Регистрацию для входа могут ввести в московских непродовольственных магазинах и салонах красоты, если система покажет свою эффективность в случае с ночными клубами и барами. Об этом в опубликованном в Instagram интервью Дмитрию Левицкому сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

По словам чиновника, переговоры о данной возможности власти уже ведут с представителями бизнес-сообщества.

«Если система заработает, вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», — заявил Немерюк.

С 12.00 понедельника, 19 октября, в Москве заработает система регистрации для входа в ночные заведения, сообщает RT. Доступ работников и посетителей в бары, ночные клубы, на дискотеки и аналогичные открытые с полуночи до 6 часов утра развлекательные заведения будет возможен при условии регистрации номеров телефонов по СМС или QR-коду.

Штраф заведению за отсутствие QR-кода на входе составит от 300 до 500 тысяч рублей. Находящихся в заведении без кода посетителей штрафовать не будут. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк также сообщил, что штрафовать не будут посетителей баров, которые не сделали тест на коронавирус после получения уведомления о возможном контакте.

Ранее официальный канал оперативного штаба Москвы сообщил, что в столице зафиксирована смерть 51 пациента; у всех был ранее диагностирован коронавирус. Общее число умерших в Москве пациентов с COVID-19 достигло 6009.