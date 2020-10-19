Москвичам ответили на главные вопросы о COVID-19

Москва, 19 октября. Москвичам ответили на главные вопросы о коронавирусе, рассказав о способах передачи инфекции, соблюдении домашнего режима и возможности заразиться COVID-19 от животных. Ответы публикует официальный сайт мэра Москвы.

По данным портала, существуют два способа передачи коронавируса — воздушно-капельный и контактно-бытовой. Заразиться можно через предметы обихода или при разговоре.

При проветривании попасть в квартиру вирус не может, но, в зависимости от материала, способен сохраняться на предметах от двух часов до пяти дней. На алюминии коронавирус может существовать от двух до восьми часов, на пластике он способен сохраняться пять дней.

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро, у животных подтвержденных случаев заболевания COVID-19 нет. Также переносчиками инфекции не могут быть насекомые.

Бесплатный тест на коронавирус пройти можно в 207 поликлиниках столицы. Для этого нужно иметь при себе московский полис ОМС и паспорт. Исследования проводят в 16 лабораториях Москвы. Для получения результата требуется время.

Тестирование на COVID-19 проходят все работающие в коронавирусных стационарах медики города. В случае выявления наличия в организме антител, человеку следует в течение двух недель соблюдать домашний режим. На сайте мэра Москвы уточнили, что на наличие коронавируса проверяют всех новорожденных.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на оперативный штаб сообщил, что в Москве за сутки скончался еще 51 пациент с подтвержденным коронавирусом. Общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице достигло 6009.