Земле грозит столкновение с астероидом за день до выборов в США

Вашингтон, 19 октября. Астероид размером с холодильник приближается к Земле и может упасть за день до президентских выборов в США. Об этом американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон сообщил в соцсети Instagram.

«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час (40,2 тысячи километров в час. — Прим. ФАН). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов», — отметил ученый.

По его словам, астероид не способен причинить вред, поэтому «если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной».

Астероид 2018 VP1 относится к группе «Аполлонов» — космических тел, пересекающих орбиту Земли. Он был открыт 3 ноября 2018 года.

В NASA в августе сообщали, что 2018 VP1 подойдет на минимальное расстояние к Земле 2 ноября около 18.33 по московскому времени. Астероид пролетит в 384 тысячах километров от планеты. Вероятность того, что космический объект войдет в атмосферу Земли астрономы оценили в 0,41%.

Выборы в США запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом действующего президента, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа является представитель Демократической партии Джо Байден.

Трамп ранее назвал соперником «худшим кандидатом в президенты в истории», сообщает телеканал «360». Глава государства в шутку пообещал уехать из США в случае проигрыша на выборах.