Москвичей будут регистрировать при входе в ночные заведения

Москва, 19 октября. В столице в понедельник заработает система регистрации для входа в ночные заведения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, доступ работников и посетителей в бары, ночные клубы, на дискотеки и аналогичные открытые с полуночи до 6 часов утра развлекательные заведения с 19 октября будет возможен при условии регистрации номеров телефонов по СМС или QR-коду.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнили, что система регистрации для входа в ночные заведения начнет работать в понедельник в 12.00. Сотрудникам и посетителям проходить ее при входе нужно в любое время суток, даже днем.

Штраф заведению за отсутствие QR-кода на входе составит от 300 до 500 тысяч рублей. Находящихся в заведении без кода посетителей штрафовать не будут. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк также сообщил, что штрафовать не будут посетителей баров, которые не сделали тест на коронавирус после получения уведомления о возможном контакте.

Ранее телеканал «360» сообщил, что на фоне пандемии одним из ограничений стала блокировка социальных карт жителей города с хроническими заболеваниями, школьников и пенсионеров. Бесплатный проезд для представителей группы риска в столице приостановили в целях безопасности.