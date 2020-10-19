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Армия США получит пушку, способную стрелять по Москве из Северного моря

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Армия США получит пушку, способную стрелять по Москве из Северного моря

Вашингтон, 19 октября. Армия США готовится принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную пушку Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая будет в состоянии «обстреливать Москву». Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

По мнению журнала, эта новинка приведет к возрождению в США класса кораблей, аналогичных линкорам типа «Монтана», которые планировались к постройке во время Второй мировой войны.

«Из Северного моря «Монтана» могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна «Монтанa» в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане «Монтана», находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», — пишет издание.

Впервые о проекте сверхдальнобойного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019 году. Прототип этого орудия установлен на военном полигоне Юма в штате Аризона, где до 2023 года будет проведена серия испытаний. Американская стратегия подразумевает использование таких суперпушек для подавления обороны противника на указанном участке, чтобы расчистить путь своим наземным силам.

Источник: Popular Mechanics
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