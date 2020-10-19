Защитник ЦСКА Карпов получил сотрясение мозга и перелом носа

Москва, 19 октября. Во время матча 11-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ) защитник московского ЦСКА Вадим Карпов получил травму головы и перелом носа. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«У Вадима Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа», — сообщает пресс-служба.

Травму футболист получил во время матча против «Динамо», который завершился в это воскресенье со счетом 3:1. Карпов был травмирован в первом тайме после столкновения с нападающим «Динамо» Вячеславом Грулевым. Последнему судья показал желтую карточку.

Карпову 18 лет, он является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне он семь раз выходил на поле за свою команду.