Защитник ЦСКА Карпов получил сотрясение мозга и перелом носа

Москва, 19 октября. Во время матча 11-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ) защитник московского ЦСКА Вадим Карпов получил травму головы и перелом носа. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
«У Вадима Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа», — сообщает пресс-служба.
Травму футболист получил во время матча против «Динамо», который завершился в это воскресенье со счетом 3:1. Карпов был травмирован в первом тайме после столкновения с нападающим «Динамо» Вячеславом Грулевым. Последнему судья показал желтую карточку.
Карпову 18 лет, он является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне он семь раз выходил на поле за свою команду.
Спорный эпизод из матча ЦСКА и «Динамо». Грулев грубо врезал в лицо Карпову, но получил только желтую ????— Матч ТВ (@MatchTV) October 18, 2020
Как считаешь, это удаление? ????
В игре же вот-вот начнется второй тайм. Скорее влетай:https://t.co/w59BAnDqK5 pic.twitter.com/RQXeTUZddn