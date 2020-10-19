Антикрымскому союзу Украины и Турции предрекли политическое фиаско

Москва, 19 октября. Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет прокомментировал создание «антикрымского» союз Украины и Турции. По мнению политика, создание подобного объединения совершенно бессмысленно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл на два дня в Турцию, где встретился со своим турецким коллегой. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов присоединиться к проекту «Крымская платформа». Целью данного проекта является возвращение полуострова Крым под контроль Киева.

Владимир Зеленский посетил Турцию, чтобы выразить благодарность Эрдогану за его инициативу. Однако вполне возможно, что данный визит был нанесен совершенно напрасно.

«Антикрымский союз обречен, его ждет полное политическое фиаско, так как декларируемая им цель заранее невыполнима», — объяснил Шеремет свою позицию по создаваемой «коалиции».

Дело в том, что в 2014 году Крым был присоединен к России в результате референдума, и российское руководство не собирается от него избавляться. Киев может найти для себя еще большее количество союзников, однако это не изменит состоявшегося факта. Кроме того, недавно Анкару предупредили, чем закончится вступление в «антикрымский союз».