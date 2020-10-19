Организована оперативная проверка по факту массовой гибели рыбы в Калмыкии

Элиста, 19 октября. Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также департамента охраны окружающей среды и экологии Минприроды Калмыкии взяли пробы в Аршань-Зельменьском водохранилище после сообщений о массовой гибели рыб, чтобы максимально быстро определить причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

«Следственный комитет РФ по Республике Калмыкия уже проводит соответствующие проверки. Также мониторятся соседние водоемы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщал ранее ФАН, в Аршань-Зельменьском водохранилище Республики Калмыкия массово погибла рыба. Берег одного из старейших водоемов региона оказался буквально завален мертвой рыбой. По словам очевидцев, по всей округе расползается зловонный запах.