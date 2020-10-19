Российские военные провели три гуманитарных акции в Сирии

Дамаск, 19 октября. Российские военные провели три гуманитарных акции в населенных пунктах Умм-эз-Зейтун в провинции Сувейда, Телль-Амара в провинции Идлиб и Кезельджа в провинции Хасака. Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

По данным ведомства, в ходе гуманитарных акций населению было роздано 1320 продовольственных наборов общим весом 8 тонн. Всего с начала процесса урегулирования ЦПВС провел 2 596 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 434 тонны.

Также российские военные продолжают свою работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. На территории Сирии продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят в октябре прошлого года. Российская военная полиция провела патрулирование в районе Манбидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Манбидж и Каракозак, а также в провинции Ракка по маршруту от Айн-Исса до Эс-Сальхия и обратно.

Подчеркивается, что за истекшие сутки незаконные вооруженные формирования, подконтрольные Турции, не нарушали режим прекращения огня. В то же время, боевики запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 совершили 18 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.