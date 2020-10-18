Президент Армении назвал условия признания независимости Карабаха

Ереван, 18 октября. Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если для нее станет очевидно, что Азербайджан не собирается урегулировать ситуацию мирным путем. Об этом заявил армянский президент Армен Саркисян, в интервью изданию «Коммерсант» .

Он объяснил, что в прошлом Армения приняла решение приостановить процесс признания независимости НКР, чтобы избежать осложнений на переговорах и попытаться решить конфликт при помощи дипломатии.

«Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет (то есть, если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров), тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха», — заявил Саркисян.

Армянский президент добавил, что ему бы очень хотелось, чтобы «свет в конце тоннеля не погас».

Ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты на данной территории. Они стали следствием обострившегося многолетнего конфликта между Баку и Ереваном. Более 30 лет государства не могут решить вопрос принадлежности НКР. Подробно об истории затяжного спора рассказывается в материале «360». В начале месяца Никол Пашинян выразил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О'Брайену недовольство в связи с «использованием Турцией против Карабаха» американских истребителей F-16.