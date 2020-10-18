День 22-й: Азербайджан делает рывок на юге к стратегической ГЭС

Внезапно объявленное перемирие 18 октября стабильности в зоне конфликта также не принесло – азербайджанские войска сделали очередной рывок на юге и вышли к Худаферинским мостам, где Иран уже построил новую гидроэлектростанцию и ждет, когда Баку решит свои территориальные споры чтобы начать совместное ее использование.

Оперативная обстановка

С наступлением нового гуманитарного перемирия интенсивность боевых действий в зоне конфликта значительно снизилась. Хотя на бумаге оно продолжалось тоже не долго. Практически сразу пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила об артиллерийских обстрелах на северном направлении с 00:04 до 02:45, и ракетном обстреле в южном направлении с 02:20 до 02:45. В свою очередь, азербайджанская сторона обвинила армянские войска в обстрелах Агдамского района.

Однако обе стороны объявили с утра о боях на южном направлении, где Азербайджан предпринял наступление вдоль реки Аракс. Первой к Худаферинским мостам – историческим памятникам XII—XIII вв., по всей видимости, прибыла разведывательная группа ВС Азербайджана, однако затем, о чем свидетельствуют съемки со стороны Ирана, на место прибыло до двух взводов пехоты без бронетехники. Это означает, что возможности отбить позиции обратно у армии Карабаха обязательно будут.

Indi qoy Xudafərin körpüsündən Azərbaycanın Şanlı ???????? dalğalansın və heç zamanda enməsin!! #QARABAĞAZƏRBAYCANDIR pic.twitter.com/AKRhxmulW4 — Elvin Ziyadbəyli (@Ziyad_beyli) October 18, 2020

Кстати говоря, о том, что Худаферинская ГЭС является одной из целей Азербайджана, говорилось уже давно.

Еще в феврале 2016 года Баку и Тегеран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации гидроузлов на реке Аракс, а уже во время «апрельской войны» Азербайджан предпринял попытку прорыва на юге. Позднее, в 2019 году, министр энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил, что плотина «Худаферин» готова на 95%, а строительство плотины «Гыз-Галасы» завершится в 2020 году. Поэтому сейчас решение территориального вопроса стало краеугольным камнем существования этого важного инфраструктурного проекта.

О проведении собственно гуманитарных мероприятий во время перемирия также известно не много. Только государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан отметилась заявлением, что Баку готов в одностороннем порядке передать Армении часть тел погибших армянских военнослужащих при посредничестве Международного Комитета Красного Креста в заранее согласованном коридоре на государственной границе двух стран в направлении Товузского района.

Баку категорически отказался от вывода с поля боя раненых посредством МККК – МИД Армении https://t.co/TB8jQJp3he — ACHTUNG PARTISANEN (@EuropeanFront) October 18, 2020

Международная обстановка

В очередной раз президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, обвинив Францию, США и Россию в поставках вооружения Армении и оказании всяческой помощи.

На этом фоне в Баку прибыл с официальным визитом председатель парламента Турции Мустафа Шентоп. По протоколу – первое лицо в стране. Поэтому вполне можно ожидать подписание некоторых межпарламентских соглашений между странами.

Мустафа Шентоп: Очень рад, что приехал в Баку в День государственной независимости Азербайджана https://t.co/yJHz5xIwSN pic.twitter.com/7PlBWGUe5y — АЗЕРТАДЖ Новости (@azertacru) October 18, 2020

В свою очередь, воскресенье – традиционное время для активности зарубежных армянских диаспор, которые собирают массовые митинги с требованиями признать независимость Нагорно-Карабахской Республики, а также ввести санкции против Турции и Азербайджана. Наиболее крупная акция состоялись в Париже, а власти еще одного французского города – Лимоне, еще в четверг даже признали независимость Арцаха (Карабаха).

24 октября армянская община проведет шествие в Сиднее с требованием, чтобы «Австралия перестала молчать об агрессии, развязанной Азербайджаном и Турцией против Армении и Арцаха».

Кроме того, Степанакерт посетила делегация Бундестага. Депутат от партии «Альтернатива для Германии» (AFD) Штеффен Котре занял однозначную проармянскую позицию и заявил, что «в Арцахе назревает новый геноцид, поскольку турецко-азербайджанские вооруженные силы пытаются истребить население Арцаха». Также он употребил интересное словосочетание «дронный терроризм», в очередной раз попросту подчеркивая слабость системы ПВО армии непризнанной республики.

В Нагорный Карабах прибыл депутат Бундестага Германии от фашистской партии Германии AfD Штеффен Котре. Это “дронный геноцид”, заявил Контре, сделав селфи с тетрисом. Дронный геноцид это геноцид дронов? Азербайджан, хватит истреблять южнокорейские, турецкие и израильские дроны! pic.twitter.com/szrbpeZ5hf — Вепрь????????????Ы (@Boar_Y) October 18, 2020

Таким образом, дальнейшее продвижение ВС Азербайджана на юге говорит о том, что уже в течение нескольких дней им удастся дойти до реки Акари и оттуда на начать путь на Лачин – ключевой коридор из Армении в Нагорный Карабах, без которого снабжение армии НКР станет весьма затруднительным. Все это прекрасно понимают как военные, так и политики, в связи с чем грядущее заседание Совета Безопасности ООН вполне может привести к появлению соответствующего мандата, о необходимости которого, например, упоминали представили ОДКБ.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер» чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.