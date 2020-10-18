Россиянина, сбежавшего из коронавирусной больницы, нашли мертвым в лесу

Москва, 18 октября. Мужчина, сбежавший из больницы для зараженных коронавирусной инфекцией, был найден мертвым в лесу. Об этом сообщает издание «Между строк» со ссылкой на Следственный комитет по Свердловской области.

Как сообщалось, пациент самовольно покинул лечебное учреждение еще в июле. Речь идет о ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле, где его лечили от коронавирусной инфекции. Спустя несколько месяцев его тело было найдено в лесу.

«Признаков криминала не обнаружено», — подчеркнули в СК.

В ведомстве отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.

Ранее телеканал «360» объяснил необходимость соблюдения масочного режима и законность мер принудительного воздействия на тех, кто не использует средства индивидуальной защиты в местах с массовым пребыванием людей.