Кристина Асмус описала свои симптомы после заражения коронавирусом

Москва, 18 октября. Актриса Кристина Асмус рассказала, как чувствует себя после заражения коронавирусной инфекцией. О своих ощущения она написала в Instagram.

По ее словам, она страдает от сильной слабости, температуры, кашля и отсутствия аппетита.

«Тело ломит, и голова часто болит. Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде», — написала она.

Асмус отметила, что для нее такое состояние нетипично, так как даже при отравлениях она не страдала от отсутствия аппетита.

«И неважно что есть, все такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю. Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит», — добавила актриса.

На днях звезда в соцсетях объявила, что у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. Знаменитость обратилась к поклонникам с просьбой соблюдать меры предосторожности. Она призвала носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. В ответ Асмус получила массу теплых слов от преданных фанатов, которые призвали не обращать внимание на ненавистников. Поклонники также пожелали артистке скорейшего выздоровления.

Юморист Гарик Харламов и Кристина Асмус, как сообщалось ранее, в июне объявили о разводе после восьми лет брака. По словам актрисы, со своим супругом она расстается «без грязи, с большим уважением друг к другу». Также Асмус выразила надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения, чтобы дальше вместе растить дочку.