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Специалисты по питанию рассказали, какие блюда не подходят для завтрака

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Специалисты по питанию рассказали, какие блюда не подходят для завтрака

Москва, 18 октября. Специалисты по питанию рассказали, какие продукты ошибочно считаются полезными для завтрака, а также перечислили ингредиенты по-настоящему полезного начала дня. Их мнение приводит портал «Кемерово онлайн».

Диетологи согласились с тем, что завтрак – самая важная еда дня, которую лучше не пропускать. Например, люди, которые не позавтракали, потом съедают в течения дня на 40% сладостей больше, что приводит к лишнему весу. Однако не каждое блюдо подходит для первого за день приема пищи.

Так, следует правильно выбирать крупу для каши. Некоторые люди чувствительны к глютену, следовательно им противопоказаны овсянка, манная, ячневая и пшеничная каши. Рисовая каша тоже плохой выбор, так как у риса высокий гликемический индекс.

«С детства мы привыкли, что завтрак — это каша: овсяная, манная, рисовая и т. д. Особо фанатичные зожники готовят овсянку на воде без соли и сахара, но с добавлением, например, меда и сухофруктов, наивно полагая, что именно это и есть суперполезный завтрак. Но с точки зрения биохимии это скорее углеводная бомба, которая быстро поднимает уровень глюкозы в крови и дает краткосрочное насыщение», — рассказала нутрициолог Алена Ли.

Она посоветовала есть каши из гречневой и пшенной крупы, а также из киноа и амаранта.

Также неудачным вариантом для завтрака оказались мюсли и кукурузные хлопья. В них слишком много сахара, подсластителей, усилителей вкуса, ароматизаторов и других неполезных ингредиентов. Стоит избегать и выпечки на завтрак, например булочек или круассанов. В них нет полезных веществ, только пшеничная мука, сахар и трансжиры. Из-за сахаров нужно исключить и фруктовые соки, которые специалисты назвали «ударом по организму».

«Если в виде цельного фрукта мы можем съесть за раз только одно яблоко, то на стакан сока пойдет 3–4 штуки, а это рекордное количество фруктозы, еще и лишенное клетчатки. Расщепление фруктозы происходит только в печени. В день она может переработать небольшое количество фруктозы, а излишки превращаются в жир. Так что растолстеть на апельсиновом соке вполне себе можно», — сказала Ли.

По мнению специалистов, правильный завтрак должен быть с преобладанием белков, жиров и клетчатки. Оптимальным вариантом будут яйца, омлет с овощами и зеленью, рыба, бутерброды на бездрожжевом хлебе с мясом или сыром, а также блины из овсяных хлопьев.

Источник: Кемерово онлайн
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