Звезда сериала «Счастливы вместе» женился в четвертый раз

Москва, 18 октября. Звезда из сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов женился в четвертый раз. Свадьба с 21-летней актрисой Марией Гуськовой прошла в Петербурге, сообщает «СтарХит».

За день до бракосочетания Логинов и невеста гуляли по городу, в частности, недалеко от станции метро «Достоевская». Известно, что поселились они в отеле класса «люкс». Чтобы добраться до ЗАГСа, был заказан роскошный лимузин.

Стоит отметить, что Логинов ранее подчеркивал свое желание побыстрее сочетаться узами брака с возлюбленной. Ничего невероятного в огромной разнице он не видел.

«Жизни хотим, и детишек хотим, хоть восемь — сколько Бог даст», — говорил актер.

Впервые Логинов женился 26 лет назад. В браке появилась дочь Анна. Вторая свадьба привела к рождению сына Дмитрия. Предпоследний брак продлился у знаменитости в течение восьми лет. В этом союзе родились Иван и Александр. Актеру было тяжело расставаться с третьей женой Ольгой. Однако он четко осознавал, что долго не будет без спутницы. Логинов признавался, что очень не любит одиночество.