Норвегия предложила дать Нобелевскую премию лидерам белорусской оппозиции

Осло, 18 октября. Член норвежского парламента Гейр Тоскедаль считает, что Нобелевскую премию мира в следующем году должны получить три главных представителя белорусской оппозиции, сообщает издание Vart Land.

По мнению парламентария, престижной награды достойны: Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Светлана Тихановская.

Тоскедаль отметил, что эти деятели должны быть поощрены за продвижение идеи о честных выборах и за вдохновение людей на проведение мирных митингов.

Отметим, что сторонники данных персонажей неоднократно устраивали в Белоруссии несанкционированные митинги и шествия. Поводом для них стали итоги президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Это не устроило оппозиционеров и западных кураторов. Некоторые даже провозглашали президентом Светлану Тихановскую, которая не смогла набрать даже 11% голосов.