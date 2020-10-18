Китайские аналитики сообщили о способности Пекина обрушить доллар

Москва, 18 сентября. Американская экономика на данный момент переживает далеко не лучшие времена, а валюта без особых усилий может быть обрушена Китаем. Об пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sоhu.

По словам китайских экспертов, Пекин является не только крупнейшим торговым партнером Вашингтона, но и держателем американского долга, который стал прекрасным рычагом для давления на США.

Если Поднебесная потребует от Соединенных Штатов вернуть все долги, то от американских ценных бумаг захотят избавиться и многие другие держатели. Мировой кризис перейдет в активную фазу, а планета столкнется с коллапсом. Долг США почти моментально обесценится, однако это не устраивает китайское руководство.

«Доллар является главной резервной валютой мира, к нему привязаны цены на нефть, золото и другие ресурсы», — добавили китайские аналитики.

Они также заметили, что если статус американской валюты подвергнется сомнению, то резкое падение «зеленой бумажки» сорвет огромное количество сделок по всей стране.

Сценарий обрушения доллара вполне реален, и у Китая такая мощная возможность есть, однако процесс развала мировой экономики нанесет удар и по самой Поднебесной.

На данный момент нестабильная ситуация в мире ударила и по российской валюте. Как сообщалось ранее, финансовый аналитик рассказал о судьбе рубля после выборов президента США.