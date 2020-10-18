Солонников заявил, что США не позволят снять оружейное эмбарго с Ирана 

США, пользуясь своими колоссальными военными и экономическими ресурсами, сумеют «продавить свою правду» и не позволят снять оружейное эмбарго с Ирана. Об этом в интервью ФАН заявил директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее МИД Ирана сообщил, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана действовать перестало — а, значит, исламской республике вновь позволено продавать и покупать оружие. Ответ последовал незамедлительно: госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет незамедлительно применять санкции в отношении любой организации и любого частного лица, которое осмелится поспособствовать поставкам, продаже или передаче оружия Ирану.

«Это коллизия, которая в нынешнем виде развивалась месяц назад в Организации Объединенных Наций, — объяснил Солонников. — Соединенные Штаты считают, что они продлили санкции против Ирана, а остальные страны убеждены в обратном. Таким образом, каждая сторона — США и Иран — остались при своем мнении. Теперь Вашингтон обещает карать всех, кто его не послушает, утверждая, что правда на их стороне».

Однако другие государства, добавил политолог, с этим не согласны: в 2017 году, с приходом Дональда Трампа в Белый дом, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), объяснив это тем, что Тегеран якобы не выполняет условия данного соглашения. Эксперт пояснил, что, сделав это, президент Соединенных Штатов потерял право продлевать в отношении Ирана оружейное эмбарго, о чем ему и напомнили остальные участники СВПД — Великобритания, Россия, Франция, Китай и Германия.

«Однако Вашингтон все равно объявил о продлении санкций, — заметил собеседник ФАН. — И все остались при своем мнении. Кто из них прав или виноват, покажет сила той или иной стороны. Ну а поскольку США намного сильнее любого своего противника, исход противостояния, если оно, конечно, будет, легко предсказуем».

Солонников считает, что Россия не станет начинать новую санкционную войну с Соединенными Штатами ради оружейной торговли с Ираном — ей, как и подавляющему числу стран мира, придется на это согласиться.