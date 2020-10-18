Асмус раскрыла подробности срыва съемок новых серий «Интернов»

Москва, 18 октября. Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram-stories о планах по выпуску новых серий «Интернов» и о том, почему они были сорваны. По словам знаменитости, этим летом планировалось отснять четыре специальных эпизода.

Сериал «Интерны» выходил на телеканале ТНТ с 2010 по 2016 год и был весьма популярен. Именно благодаря нему прославилась Асмус, в последствии вышедшая замуж за юмориста Гарика Харламова и снявшаяся в скандальном фильме «Текст».

Кроме того, в съемках принимали участие Иван Охлобыстин, Светлана Пермякова и Илья Глинников. После того, как на сериале была «поставлена точка», зрители хотели увидеть продолжение, и организаторы съемок даже задумались об этом. На экран должны были выйти четыре специальные серии, однако в конечном итоге запустить съемочный процесс не удалось.

«Один из ключевых актеров не согласился, и это стало бессмысленным. И это не Иван Охлобыстин», — объяснила знаменитость.

Ранее актриса рассказала, что есть роли, на которые она никогда не согласится. Асмус объяснила, почему не сможет сняться в порно.