Эндокринолог назвала опасные продукты, которые ухудшают состояние кожи

Москва, 18 октября. Человеку следует избегать некоторых продуктов, чтобы сохранить здоровье кожи. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала популярный российский эндокринолог Альбина Комиссарова.

По словам эксперта, состояние кожи напрямую зависит от рациона и косметического ухода.

«Все идет изнутри» — самый популярный девиз любителей попить витаминки для здоровья кожи и волос. Но на самом деле, правильный уход намного важнее», — написала эндокринолог.

Комиссарова обратила внимание на тот факт, что количество жидкости в организме очень сильно влияет на внешность человека. Состояние кожных покровов зависит от количества влаги, поэтому недостаток жидкости сразу же дает о себе знать. В том случае, если человек будет употреблять недостаточно жидкости и забудет включить в рацион фрукты, то очень быстро кожа станет сухой. Она может «иссушиться» и в том случае, если неправильно за ней ухаживать.

Что же касается акне (прыщей), то их появление может быть спровоцировано употреблением сахара. Дело в том, что слишком большое количество «сладкого песка» приводит к выделению вещества под названием AGE, которое скрепляет коллагеновые волокна. Кроме того, данное вещество ухудшает упругость кожи.

«Поэтому употребляйте сахар умеренно или не употребляйте вообще, как желаете», — добавила Комиссарова.

Удар по здоровью кожи может нанести и алкоголь. Регулярное употребление спиртосодержащих напитков может привести к развитию меланомы.

Однако есть и хорошие новости. По словам Комиссаровой, потребление глютена никак не влияет на состояние кожи, но вот выпечка из белой муки способна усиливать акне. Тем же эффектом обладают обезжиренные молочные продукты.

Опасными для человека могут быть и достаточно привычные продукты, которые есть почти в каждом холодильнике. Ранее были названы угрожающие здоровью виды яиц.