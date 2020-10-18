Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Тарзану досталось от фанатов после рекламы спектакля «Муж на час»

190

Тарзану досталось от фанатов после рекламы спектакля «Муж на час»

Москва, 18 октября. Актриса Мария Горбань с помощью Instagram прорекламировала спектакль, в котором играет вместе с Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Именно название постановки «Муж на час» стало звучать двусмысленно, учитывая недавний скандал с изменой ее партнера по сцене. Остро отреагировали и подписчики.

«Москва! Сегодня играем «Муж на час», — написала актриса.

Отметим, что кадр подобран весьма «пикантный». Горбань на сцене закидывает ногу на руку Тарзана.

Однако для самого супруга певицы Наташи Королевой едва ли можно назвать такой «промо-пост» хорошим решением.

«Маша, я тебя обожаю, но блин только не с ним», — прокомментировал пользователь.

«Тарзан явно намочил трусишки», — отреагировал на фото подписчик.

«Тарзан своего не упустит. Берегись, Маша», — намекнул фанат актрисы.

Тарзану досталось от фанатов после рекламы спектакля «Муж на час»Основная часть комментариев сводилась к похвалам в адрес Горбань. Тарзана удостаивали лишь едкими высказываниями и ругательствами.

Отметим, что уже несколько недель не утихает скандальная история с его изменой Наташе Королевой. Недавно исполнительница заявила, что она сама попросила супруга пригласить в квартиру девушку, с которой позднее Тарзан и был уличен в любовной связи.

Новости партнеров