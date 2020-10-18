Тарзану досталось от фанатов после рекламы спектакля «Муж на час»

Москва, 18 октября. Актриса Мария Горбань с помощью Instagram прорекламировала спектакль, в котором играет вместе с Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Именно название постановки «Муж на час» стало звучать двусмысленно, учитывая недавний скандал с изменой ее партнера по сцене. Остро отреагировали и подписчики.

«Москва! Сегодня играем «Муж на час», — написала актриса.

Отметим, что кадр подобран весьма «пикантный». Горбань на сцене закидывает ногу на руку Тарзана.

Однако для самого супруга певицы Наташи Королевой едва ли можно назвать такой «промо-пост» хорошим решением.

«Маша, я тебя обожаю, но блин только не с ним», — прокомментировал пользователь.

«Тарзан явно намочил трусишки», — отреагировал на фото подписчик.

«Тарзан своего не упустит. Берегись, Маша», — намекнул фанат актрисы.

Основная часть комментариев сводилась к похвалам в адрес Горбань. Тарзана удостаивали лишь едкими высказываниями и ругательствами.

Отметим, что уже несколько недель не утихает скандальная история с его изменой Наташе Королевой. Недавно исполнительница заявила, что она сама попросила супруга пригласить в квартиру девушку, с которой позднее Тарзан и был уличен в любовной связи.