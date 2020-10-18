Глюкоза взбудоражила фанатов снимком с белоснежного пляжа

Москва, 18 октября. Популярная российская певица Глюкоза предпочла провести осень не в столице России, где сейчас холодно и зябко, а на прекрасном морском побережье. Знаменитость сообщила об этом в своем Instagram, опубликовав снимки с белоснежного пляжа.

Сегодня Москва не радует своих жителей приятной погодой. Вторая половина осени выдалась облачной и прохладной. На плохую погоду жалуются многочисленные российские знаменитости и деятели искусств. Судя по всему, Глюкозе также не пришелся по душе местный климат, поэтому она решила уехать на далекий морской берег. Она не сообщила, куда именно отправилась. Предполагается, что это один из курортов Африки или Мальдивские острова.

В социальных сетях звезды появился снимок, на котором она стоит спиной к камере у самой кромки прибоя. Певица закинула руки за голову и смотрит куда-то вдаль. Многих поклонников взбудоражила прекрасная фигура знаменитости, обтянутая ажурным купальником.

При этом стоит отметить, что недавно певица удивила фанатов не только пляжными снимками и хорошей фигурой, но и весьма пикантным снимком. Как сообщалось ранее, недавно Глюкоза продемонстрировала подписчикам татуировку на ягодице.