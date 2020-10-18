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Онищенко назвал «лахудрой» помощницу президента США

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Онищенко назвал «лахудрой» помощницу президента СШАМосква, 18 октября.Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал службу безопасности американского лидера Дональда Трампа. Его помощницу парламентарий назвал «лахудрой», сообщает канал НТВ.

По мнению политика, деятельность службы безопасности президента США организована плохо и характеризуется безалаберным отношением сотрудников.

Он указал на тот факт, что в администрации главы государства никого не тестировали на коронавирус, пока не заразилась помощница лидера Штатов Хоуп Хикс.

«Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница, тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего. Но у нее появилась картина, и только после этого они очухались», — прокомментировал депутат.

Геннадий Онищенко подчеркнул, что сотрудники службы безопасности проигнорировали то обстоятельство, что Трамп в силу возраста находится в зоне повышенного риска. Вся их защита заключается в бронежилетах и транспортировке президента в бронированной машине.

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