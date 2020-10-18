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Симоньян одной фразой высмеяла «американские сигналы» для Киева

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Симоньян одной фразой высмеяла «американские сигналы» для Украины

Москва, 18 октября. Главный редактор издания RT Маргарита Симоньян в ироничной форме высмеяла заявление американского посольства в Киеве о том, что Украина не будет приобретать российскую вакцину. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале

«Они [США. — Прим. ФАН] теперь не «передают сигналы», а прямо из посольства публично управляют? Весьма, кстати, эффективный подход. В духе удаленки и оптимизации», — написала Симоньян.

Главреда позабавили подобные действия Вашингтона, который фактически управляет суверенным государством. Дело в том, что уже несколько мировых держав заинтересовались приобретением первой российской вакцины против коронавируса, однако некоторые страны Запада не признали успеха России в борьбе со всеобщей угрозой и решили спекулировать на этой теме.

Например, американские политики начали активно раскручивать тезис о небезопасности вакцины «Спутник V», хотя, на самом деле, препарат не имеет серьезных побочных эффектов. 

Ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком не исключил возможности поставки препарата на Украину, однако, по словам главы государства, нужно получить официальный запрос из Киева. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что возглавляемая им страна будет использовать якобы «настоящую вакцину», произведенную в Европе.

Симоньян одной фразой высмеяла «американские сигналы» для Киева

Источник: Telegram-канал Маргариты Симоньян
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