Киев, 18 октября. Украина оказалась в «красной книге» — списке стран, которые не рекомендованы для сотрудничества китайским компаниям и инвесторам. Причиной для этого послужило нарушение прав представителей Поднебесной, купивших долю в заводе «Мотор Сич». Об этом пишет издание «Украинские новости».

После разрыва контактов Украины и России основанное еще во времена Российской империи предприятие «Мотор Сич» оказалось в крайне тяжелом положении. Выпускающий авиадвигатели завод заинтересовал Поднебесную, и китайская компания купила значительную долю акций предприятия. Однако использовать покупку в собственных целях Пекин не смог, под влиянием США спецслужбы Украины наложили арест на акции.

О пополнении «красной книги» Китая рассказал политолог и руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Специалист заметил, что все дело в нестабильности Киева. Украина «то продает, то не продает» «Мотор Сич», руководствуясь не только стремлением получить прибыль, но и окликами со стороны США. Но, судя по всему, дело не только в двигателестроительном заводе.

«Потому что не один раз их кинули», — объяснил подобный шаг Пекина Романенко.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что на данный момент «две руки Украины тянутся в разные стороны». Одна тянет в одну сторону, однако затем кто-то из руководства страны получает взятку, и вторая рука начинает тянуть в другую. Именно поэтому получилось так, что Киев на протяжении нескольких лет саботировал работу китайских инвесторов.

Однако сложившаяся ситуация ударила не только по представителям Поднебесной, но и по обороноспособности Украины, об этом ранее сообщили украинские СМИ.