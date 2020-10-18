В ЕС осудили нарушение режима перемирия в Карабахе

Брюссель, 18 октября. Представитель ЕС Жозеп Боррель выступил с осуждением нарушения режима перемирия в Нагорном Карабахе, которое должно действовать с 18 октября. Текст заявления опубликован на сайте Евросоюза.

В документе говорится, что Баку и Ереван договорились об установлении гуманитарного перемирия, что крайне положительно оценили в Европе. В то же время Брюссель обеспокоен тем, что фиксируются частые нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Боестолкновения там продолжаются.

Боррель подчеркнул, что общался по телефону с руководителями МИД двух враждующих республик. Он призвал страны строго соблюдать договоренности. Политик напомнил им о том, что категорически недопустимы действия, которые ведут к гибели мирных граждан.

Напомним, что бои между войсками Азербайджана и Армении начались с 27 сентября. С помощью военной техники государства пытаются решить территориальный спор относительно принадлежности Нагорного Карабаха.