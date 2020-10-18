Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Два взрыва раздались в окрестностях Степанакерта

44

Два взрыва раздались в окрестностях Степанакерта

Степанакерт, 18 октября. Еще два взрыва прогремели в окрестностях столицы Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, пишет РИА Новости

Пока неизвестно, какие цели были поражены. На этот раз в Степанакерте не включили сирену воздушной тревоги, но местные жители все равно предпочитают ночью спать в подвалах и бомбоубежищах. Люди стараются не включать свет, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. На улицах тоже пустынно: в городе действует комендантский час, поэтому машин и пешеходов практически не видно. 

Ранее под обстрел в Нагорном Карабахе попал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он оказался в эпицентре ракетных ударов в Степанакерте.

Источник: РИА Новости
Новости партнеров