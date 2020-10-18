Буланова раскрыла подробности отношений с новым возлюбленным

Москва, 18 октября. Исполнительница Татьяна Буланова недавно рассказала, что у нее есть возлюбленный, с которым она живет в гражданском браке. Звезда отметила, что за время совместной самоизоляции у них не было ни одной ссоры, пишет «Собеседник».

Буланова подчеркнула, что новые отношения делают ее счастливой. Однако даже такая гармония не вызывает пока у певицы желания зарегистрировать официальный брак.

«У меня есть возлюбленный, мы уже живем вместе. Он не из шоу-бизнеса. Работает совершенно в другой области. Мы год вместе, всю самоизоляцию провели вдвоем. Нам очень комфортно — ни разу не поругались», — призналась знаменитость.

Певица отметила, что ее дети благосклонно отнеслись к новому кавалеру матери. Сейчас с исполнительницей живет младший сын, который довольно быстро установил контакт с гражданским супругом исполнительницы.

По словам Булановой, несмотря на пандемию, у нее достаточно работы. Она добавила, что раньше бывали и похуже времена.

Недавно певица призналась, что на заре творческой деятельности стала часто употреблять алкоголь. С помощью горячительных напитков будущая звезда пыталась бороться с волнением.