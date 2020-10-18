Компания SpaceX запустила ракету с 60 спутниками

Вашингтон, 18 октября. Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, отрапортовала через Twitter о запуске ракеты-носителя Falcon 9. Летательный аппарат доставил на околоземное пространство уже 14-ю партию спутников — всего их на борту 60 штук.

По словам представителей компании, спутники будут развернуты в космосе менее чем за полтора часа с момента старта.

Напомним, что ранее SpaceX намеревалась в октябре запустить пилотируемый корабль Crew Dragon. Однако старт был перенесен на несколько недель. В этот период будут проведены тестирование основных аппаратов корабля и анализ результатов.