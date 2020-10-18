Политолог Марков указал на истинных организаторов протестов в Белоруссии

Стрельба боевыми патронами по протестующим с последующими человеческими жертвами — это именно то, о чем грезят спецслужбы таких стран, как Польша. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее стало известно, что на устроенном белорусской оппозицией «Партизанском марше», прошедшем в Минске 18 октября, были использованы резиновые пули. Полицейские оказались вынуждены стрелять ими в воздух после того, как нарушители общественного порядка начали закидывать их транспорт камнями. Об этом в СМИ сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

«Стрельба велась в воздух, поскольку белорусские полицейские милосердны и стараются по минимуму использовать силу против демонстрантов, — заявил Марков. — Мы помним, что раньше, в 10–20-х числах августа ею пользовались сверх меры: тогда и в самой Республике Беларусь, и во всем мире это вызвало бурю негодования. Так что теперь ОМОН ведет себя более аккуратно».

Еще одной «базовой причиной» сдержанности белорусских правоохранителей, по словам политолога, является их понимание существующих политических реалий: противники президента Белоруссии Александра Лукашенко только и ждут повода, чтобы обвинить его в злоупотреблении насилием в отношении демонстрантов.

«Ну и в целом надо понимать, что это борьба своих против своих, — отметил эксперт. — Обе стороны конфликта представляют один единый белорусский народ. Насилия между ними чуть меньше, чем, скажем, во Франции, где в роли протестующих выступают, в основном, арабы. Так что какого-то расизма в действиях минского ОМОНа усмотреть нельзя».

Собеседник ФАН также пояснил, почему насилие стало проявляться со стороны тех, кто все эти два месяца активно ратовал за мирный протест. По его словам, «эта тактика» просто перестала действовать.

«Она не принесла успеха и сходит на нет, — заявил Марков. — Как итог, мы видим, что с каждым днем на улицы Минска выходит все меньше и меньше людей. Но я должен заметить, что решение о формате протеста принимают отнюдь не сами демонстранты — за них это делают польские спецслужбы, истинные руководители антилукашенковского мятежа».

Политолог убежден, что резиновыми пулями дело на демонстрациях не обойдется — пройдет совсем немного времени, и власти будут вынуждены применить реальное боевое оружие.