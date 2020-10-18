Корабли ВМФ РФ отразили атаку противника на учениях в Каспийском море

Москва, 18 октября. Российские боевые корабли отразили воздушную атаку условного противника, а также отработали уничтожение из средств ПВО авиабомб во время учений в Каспийском море.

Отмечается, что роль условного противника выполняли Су-27 и Су-25, которые имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по кораблям. В учениях также был задействован дивизион войскового комплекса ПВО «Бук-М3».

Ранее ФАН сообщал, что за два дня участники учений в Каспийском море выполнили широкий спектр задач. Так, 16 октября экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учения по ликвидации последствий применения условным противником оружия массового поражения.

В Минобороны России заверили, что маневры на Каспии «не представляют угрозы для соседних стран» и не ограничивают их деятельность в акватории.