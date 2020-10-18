Звезда ситкома «Саша+Маша» пожаловалась на унижение и безденежье

Москва, 18 октября. Известность благодаря популярному сериалу не гарантирует, что дальнейшая творческая карьера сложится благополучно. Так получилось со звездой ситкома «Саша+Маша» Еленой Бирюковой, которая на YouTube-шоу «Звездач» рассказала о своем безденежье и сложностях с работой.

Актриса отметила, что получила популярность, но в доход это не конвертируется.

Елена Бирюкова считает, что ее профессия является самой незащищенной в стране. Пандемия коронавируса дала это понять. Введение карантинных мер привело к закрытию театров и отмене массовых мероприятий. Соответственно, зарабатывать творчеством стало невозможно. Она констатировала, что и до пандемии найти работу было сложно.

«Каждый день, каждый год я прохожу эти экзамены, как будто я только что закончила институт. Мне все время надо на пробы, где тебя не утверждают, тебе надо заработать денег, и ты все время об этом думаешь», — призналась знаменитость.

Кстати, съемки в известном сериале не принесли радости актрисе. Она по 12 часов работала только ради того, чтобы заработать. Пришлось пожертвовать даже временем с семьей.

«Это завод. Кровавая, тяжелая работа», — прокомментировала актриса.

Бирюкова подчеркнула, что находит несправедливым постоянную необходимость в кинопробах. Она расценивает это как унижение. Раздосадована звезда и крохотными доходами.