Москва, 18 октября. Политолог Владимир Корнилов прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о Европе, которая не имеет понятия о взаимоуважительном разговоре с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Корнилов уверен, что слова Лаврова привели к последствиям уже сейчас: русские начали давать Европе уроки вежливости. Первым шагом в этом направлении, считает эксперт, стал отказ России от участия в консультациях с Нидерландами по делу о крушении MH17. Москва сказала свое слово, а европейцы подняли шум, сопровождаемый фейками и необоснованной критикой, указал эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что российскую сторону заочно обвинили в крушении малайзийского Boeing и надеялись на ее участие в этом политическом фарсе. Важно понимать, что РФ в течение нескольких лет заявляла о готовности оказать помощь, однако голландские следователи не обращали на это внимания.

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора. Наверное, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться», — напомнил Корнилов слова Лаврова.

Владимир Корнилов считает, что после этого первого шага последуют и другие, которые позволят обучить Европу вежливости.

«Путь начался. И будет он долгим», — резюмировал политолог.

Напомним, Сергей Лавров ранее заявил, что Россия может прекратить общение с Евросоюзом. По его словам, западные страны не хотят поддерживать взаимоуважительный диалог.