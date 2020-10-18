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Корнилов заявил, что РФ начала учить Европу вежливости после слов Лаврова

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Корнилов заявил, что РФ начала учить Европу вежливости после слов Лаврова

Москва, 18 октября. Политолог Владимир Корнилов прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о Европе, которая не имеет понятия о взаимоуважительном разговоре с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Корнилов уверен, что слова Лаврова привели к последствиям уже сейчас: русские начали давать Европе уроки вежливости. Первым шагом в этом направлении, считает эксперт, стал отказ России от участия в консультациях с Нидерландами по делу о крушении MH17. Москва сказала свое слово, а европейцы подняли шум, сопровождаемый фейками и необоснованной критикой, указал эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что российскую сторону заочно обвинили в крушении малайзийского Boeing и надеялись на ее участие в этом политическом фарсе. Важно понимать, что РФ в течение нескольких лет заявляла о готовности оказать помощь, однако голландские следователи не обращали на это внимания.

Корнилов заявил, что РФ начала учить Европу вежливости после слов Лаврова

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора. Наверное, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться», — напомнил Корнилов слова Лаврова.

Владимир Корнилов считает, что после этого первого шага последуют и другие, которые позволят обучить Европу вежливости.

«Путь начался. И будет он долгим», — резюмировал политолог.

Напомним, Сергей Лавров ранее заявил, что Россия может прекратить общение с Евросоюзом. По его словам, западные страны не хотят поддерживать взаимоуважительный диалог.

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