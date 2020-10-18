Лобода взбудоражила фанатов снимками в «голом бра» 

Москва, 18 октября. Известная российская певица Светлана Лобода поделилась с фанатами откровенными снимками в «голом бра» в честь своего дня рождения. Соответствующие фотографии 38-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка позирует, лежа в пенной ванне с бокалом шампанского и огромным букетом роз. На ней надет полностью просвечивающий купальник со стразами. Звезда российской эстрады отметила, что сейчас она как никогда счастлива.

«Пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала, и даже больше», — написала Лобода.

На серии снимков Лобода продемонстрировала интимные части тела, совершенно этого не стесняясь. Поклонники сразу же начали поздравлять кумира с днем рождения, а также принялись обсуждать эротическую фотосъемку.

«Света, за что!? Я не могу на это смотреть», «Ну соски-то прикрыть можно было. Вас дети смотрят», «Можно было бы и снять верх», «Пусть все хорошее приумножается», «Каким краном вы подняли эти розы?» — писали взбудораженные фанаты.

У некоторых подписчиков не нашлось слов, поэтому они прокомментировали снимки смайликами в виде сердечек. Публикация уже набрала почти 148 тысяч лайков и сотни комментариев.

Однако многие фанаты стали обвинять певицу в том, что она прибегла к помощи пластического хирурга, поскольку стала неотличимой от модели Оксаны Самойловой. Стоит отметить, что знаменитость часто демонстрирует на публику свою фигуру. Недавно она ошеломила поклонников концертным нарядом с экстремальным декольте.

Ранее Светлана Лобода оказалась в Боткинской больнице Москвы, потому что почувствовала сильную боль в копчике.