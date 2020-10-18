Жириновский призвал срочно запретить в РФ выездной туризм

Москва, 18 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях, а также наказать ответственных за открытие границы России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Жириновский считает, что открытие границ и возобновление туристического потока из России в южные страны было преждевременным. По его словам, именно отдыхающие привезли «вторую волну» коронавирусной инфекции.

«Нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны», — написал Жириновский.

Политик подчеркнул, что в будущем можно будет возобновить поездки только в те страны, где пандемия коронавируса успешно остановлена.