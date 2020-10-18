ЦСКА впервые за четыре года обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ

Москва, 18 октября. Московский футбольный клуб ЦСКА впервые за четыре года выиграл у московского «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщили в Российском футбольном союзе.

На 51-й минуте гол забил Константин Кучаев. Также отметились Чидера Эджуке и Игорь Дивеев, а у бело-голубых гол забил Николо Моро.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом ЦСКА после 11 туров набрал 22 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» имеет 17 очков и идет на седьмом месте. В следующем туре, который состоится 26 октября, ЦСКА встретится с тульским «Арсеналом», а «Динамо» сыграет дома с «Сочи» 24 октября.