В Совфеде назвали преимущества новых правил получения пенсий в РФ

Москва, 18 октября. Российские пенсионеры смогут самостоятельно выбирать дату зачисления выплат на счет при решении сменить банк. Новое правило касается тех людей, которые получают пенсии на карту. Об этом в интервью Nation News рассказал председатель комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Рязанский напомнил, что в России пенсии ежемесячно получают 43 миллиона граждан. По его словам, выплаты осуществляются без каких-либо проблем, что является главным достоинством российской пенсионной системы.

«При переходе из одного банка в другой, пенсионер может сам назначить дату, когда ему удобно получать пенсию. По большому счету, это незначительная деталь, но она может быть связана с личными обстоятельствами», — заявил он.

По его словам, никаких стратегических изменений в процессе получения пенсий нет, однако это решение было принято для удобства граждан.