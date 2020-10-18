Адвокат заявила о возможном сговоре в деле гибели Софии Конкиной

Москва, 18 октября. Защитник актера Владимира Конкина — Юлия Нитченко — рассказала об итогах адвокатского расследования относительно гибели его дочери Софии. Юрист озвучила версию о возможном сговоре между сожителем погибшей Михаилом Серовым и родней ее экс-супруга Руслана Подгорного, сообщает Пятый канал.

Юрист обратила внимание на странный, по ее мнению, факт. После смерти Софии ее возлюбленный, а также родственники бывшего мужа захотели оформить опеку над дочерью Конкиной. Адвокат допускает, что тут может скрываться мотив, связанный с желанием заполучить наследство.

Нитченко отметила, что у Серова были сложные отношения с дочерью Софии. Тем не менее он просил оставить ее себе, хотя у него есть свой ребенок. С ним Серов время не проводит.

«Нам непонятен интерес Серова — у него с ребенком были достаточно конфликтные отношения, и при этом он говорит: «Пожалуйста, оставьте мне этого ребенка», — сказала юрист.

Адвокат рассказала также, что сожитель Конкиной как-то поведал, что знаком с родней ее бывшего мужа. В частности, он активно поддерживал отношения с матерью Подгорного. Юлия Нитченко обратила внимание, что после трагедии с Софией бывшая свекровь поспешила уехать на Украину.

Юрист добавила, что озвученное — это лишь версия, но она нуждается в проверке сотрудниками Следственного комитета.